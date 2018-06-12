Видео: под Таллинном горит лес

Rus.Postimees.ee112Видео: под Таллинном горит лесВидео: под Таллинном горит лесRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 июня 2018 г., 22:17В Мяннику загорелся лес.ФОТО: Kuvatõmmis videostСегодня вечером под Таллинном в Мяннику загорелся лес и огонь быстро распространяется дальше, передает Postimees.Читатель Хейки Хансо, находившийся в стрелковом тире Кайтелийта, сообщил в Facebook, что в Мяннику загорелся лес."Пылает очень сильный огонь и ветер несет его дальше... Удачи спасателям! Люди, заканчивайте выходки!" - написал Хансо.ветерлесогоньпожарспасателиталлинн