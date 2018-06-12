вт, 12.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
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Видео: под Таллинном горит лес

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В Мяннику загорелся лес.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Сегодня вечером под Таллинном в Мяннику загорелся лес и огонь быстро распространяется дальше, передает Postimees.

Читатель Хейки Хансо, находившийся в стрелковом тире Кайтелийта, сообщил в Facebook, что в Мяннику загорелся лес.

"Пылает очень сильный огонь и ветер несет его дальше... Удачи спасателям! Люди, заканчивайте выходки!" - написал Хансо.

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