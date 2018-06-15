пт, 15.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстонии грозит серьезная нехватка полицейских

Эстонии грозит серьезная нехватка полицейских

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Tairo Lutter

В ближайшие годы в Эстонии может возникнуть серьезная нехватка полицейских, поскольку у тысячи сотрудников полиции появится право уйти на пенсию.

Министерство внутренних дел планирует изменить закон, чтобы заслужившие пенсию чиновники имели право работать дальше и получать при этом пенсию, однако законопроект пока находится в стадии согласования с Министерством юстиции, сообщает корреспондент Rus ERR Лилия Третьякова. 

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма, заменить ходящих полицейских новыми кадрами для департамент – серьезный вызов. Она добавила, что уже сейчас государство расширило круг людей, которые могли бы стать полицейскими, появилось больше возможностей получить образование в этой области, например, появилась программа для людей, которые хотят сменить профессию.

Нынешний закон не позволяет выплачивать пенсию, если полицейский продолжает работать на своей должности.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ