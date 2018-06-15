Эстонии грозит серьезная нехватка полицейских

Министерство внутренних дел планирует изменить закон, чтобы заслужившие пенсию чиновники имели право работать дальше и получать при этом пенсию, однако законопроект пока находится в стадии согласования с Министерством юстиции, сообщает корреспондент Rus ERR Лилия Третьякова.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма, заменить ходящих полицейских новыми кадрами для департамент – серьезный вызов. Она добавила, что уже сейчас государство расширило круг людей, которые могли бы стать полицейскими, появилось больше возможностей получить образование в этой области, например, появилась программа для людей, которые хотят сменить профессию.