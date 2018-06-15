Инвесторы принесли Pipedrive 50 миллионов долларов
15. июнь 2018, 15:32
Эстонское программное обеспечение для работы с воронкой продаж Pipedrive привлекло 50 миллионов долларов. По словам Тимо Рейну, руководителя и сооснователя Piperdrive, привлечение инвестиций означает ускорение роста предприятия и присоединение новых партнеров.
«Мы никогда не искали именно инвестирования, только партнерства с людьми и предприятиями, которые, как и мы, верят, что технологии решают многие проблемы и сложности, возникающие в жизни или работе пользователя», - передает dv.ee слова Рейна.
Piperdrive - программное обеспечение для работы с воронкой продаж (CRM), созданная опытными менеджерами по продажам в 2010 году. Программным обеспечением Piperdrive пользуются более 75 000 предприятий в 170 странах по всему миру.