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Инвесторы принесли Pipedrive 50 миллионов долларов

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Pipedrive

ФОТО: Piperdive

Эстонское программное обеспечение для работы с воронкой продаж Pipedrive привлекло 50 миллионов долларов. По словам Тимо Рейну, руководителя и сооснователя Piperdrive, привлечение инвестиций означает ускорение роста предприятия и присоединение новых партнеров.

«Мы никогда не искали именно инвестирования, только партнерства с людьми и предприятиями, которые, как и мы, верят, что технологии решают многие проблемы и сложности, возникающие в жизни или работе пользователя», - передает dv.ee слова Рейна. 

Piperdrive -  программное обеспечение для работы с воронкой продаж (CRM), созданная опытными менеджерами по продажам в 2010 году. Программным обеспечением Piperdrive пользуются более 75 000 предприятий в 170 странах по всему миру.

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