Следит за чужими домами: в полицию сообщили о подозрительном человеке на Lexus

В соцсетях пользователи активно делятся постом, в котором предупреждают о катающемся по Отепя подозрительном автомобиле. Сообщения о машине с латвийскими номерами дошли и до полиции, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Катается по кругу автомобиль, который фотографирует частные дома. Будьте бдительны!» - гласит опубликованное неделю назад в группе «Märgatud Otepääl» предупреждение. Из поста выясняется, что подозрительный автомобиль – это бежевый Lexus.
Но деятельность местных жителей на публикации поста в Facebook не закончилась. Участковый Сандер Кару подтвердил, что информация о подозрительном передвигающемся по Отепя автомобиле с латвийскими номерами на прошлой неделе дошла и до полиции.
«Передали номер машины и ее приметы всем патрулям. К сожалению, полицейским патрулям не удалось обнаружить данный автомобиль и проверить, с кем имеем дело и с какой целью машина ездит кругами по нашей местности», - говорит Кару.
Он отметил, что в небольших общинах всех друг друга знают, поэтому посторонний автомобиль или человек не останутся незамеченными.
По словам Кару, местные активно делятся с полицией своими наблюдениями, поэтому они иногда проверяют иностранцев, которые оказались в небольших поселениях.
В то же время полицейский добавляет, что не всегда посторонний человек с подозрительным поведением – это вор, может быть это совершенно обычный турист. «Не стоит терять рассудка и в случае подозрения необходимо сразу связаться с полицией, чтобы мы могли при необходимости проверить человека», - говорит Кару.
Он отметил, что если у кого-то есть информация о человеке, который, бродя кругами, выглядит подозрительно, об этом следует сразу сообщать в полицию, а не делать пост в соцсетях. В случае с подозрительным автомобилем, важнее всего запомнить номер.