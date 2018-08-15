Следит за чужими домами: в полицию сообщили о подозрительном человеке на Lexus

«Катается по кругу автомобиль, который фотографирует частные дома. Будьте бдительны!» - гласит опубликованное неделю назад в группе «Märgatud Otepääl» предупреждение. Из поста выясняется, что подозрительный автомобиль – это бежевый Lexus.

Но деятельность местных жителей на публикации поста в Facebook не закончилась. Участковый Сандер Кару подтвердил, что информация о подозрительном передвигающемся по Отепя автомобиле с латвийскими номерами на прошлой неделе дошла и до полиции.

«Передали номер машины и ее приметы всем патрулям. К сожалению, полицейским патрулям не удалось обнаружить данный автомобиль и проверить, с кем имеем дело и с какой целью машина ездит кругами по нашей местности», - говорит Кару.

Он отметил, что в небольших общинах всех друг друга знают, поэтому посторонний автомобиль или человек не останутся незамеченными.

По словам Кару, местные активно делятся с полицией своими наблюдениями, поэтому они иногда проверяют иностранцев, которые оказались в небольших поселениях.

В то же время полицейский добавляет, что не всегда посторонний человек с подозрительным поведением – это вор, может быть это совершенно обычный турист. «Не стоит терять рассудка и в случае подозрения необходимо сразу связаться с полицией, чтобы мы могли при необходимости проверить человека», - говорит Кару.