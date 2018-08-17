Чего ожидать от встречи Меркель и Путина

С Владимиром Путиным Ангеле Меркель есть о чем поговорить, пишет DW.com. За последние три месяца они встречаются второй раз. Первая встреча была в мае в Сочи, 18 августа российского президента ожидают в замке Мезеберг - правительственной резиденции, расположенной в идиллическом месте. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, в фокусе переговоров будут стоять три темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Заключительной пресс-конференции для журналистов формат встречи не предусматривает. До ее начала Меркель и Путин выступят с краткими заявлениями. Ответ пресс-секретаря правительства ФРГ на вопрос корреспондента DW о том, узнает ли общественность о результатах встречи, был уклончив.

В то, что в Мезеберге сторонам удастся осуществить решающий прорыв, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер не верит. Позиции России по Сирии и Украине за последнее время не изменились, подчеркивает политолог. Российская сторона и дальше будет пытаться достичь своих целей, как по этим направлениям, так и по реализации проекта по строительству нового газопровода, уверена Фишер.

Украина - миротворцы ООН и деэскалация в Азовском море

Эксперт не исключает, что на встрече речь может пойти о формате возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Тут нужно учесть, что до сих пор точек соприкосновения по данному вопросу найдено не было. Москва по-прежнему выступает за то, чтобы в случае направления в регион "голубых касок" они размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и одной из основных задач миротворцев должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ. Киев и западные страны предлагают разместить "голубые каски" на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

"Это обсуждалось на различных уровнях, но пока единство не достигнуто, - отмечает политолог. - Я вижу готовность российской стороны к переговорам, но не вижу особой готовности искать реальные компромиссы".

По мнению политолога из компании по геополитическому и стратегическому консультированию Rasmussen Global Олафа Бёнке, на переговорах Меркель, прежде всего, попытается добиться деэскалации нового очага напряженности - в Азовском море. В последние месяцы ситуация там обострилась в связи со взаимными арестами Украиной и Россией промысловых судов, а также с другими препятствиями для судоходства.

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