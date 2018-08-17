Пт, 17.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Чего ожидать от встречи Меркель и Путина

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Venemaa president Vladimir Putin ja Saksamaa kantsler Angela Merkel tänavu mais Sotšis.

ФОТО: Sergey Guneev / Sputnik / Scanpix

Украина, Сирия и "Северный поток-2" - эти вопросы стоят на повестке дня встречи канцлера Германии и президента России в замке Мезеберг. О чем могут договориться Меркель с Путиным?

С Владимиром Путиным Ангеле Меркель есть о чем поговорить, пишет DW.com. За последние три месяца они встречаются второй раз. Первая встреча была в мае в Сочи, 18 августа российского президента ожидают в замке Мезеберг - правительственной резиденции, расположенной в идиллическом месте. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, в фокусе переговоров будут стоять три темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Заключительной пресс-конференции для журналистов формат встречи не предусматривает. До ее начала Меркель и Путин выступят с краткими заявлениями. Ответ пресс-секретаря правительства ФРГ на вопрос корреспондента DW о том, узнает ли общественность о результатах встречи, был уклончив.

В то, что в Мезеберге сторонам удастся осуществить решающий прорыв, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер не верит. Позиции России по Сирии и Украине за последнее время не изменились, подчеркивает политолог. Российская сторона и дальше будет пытаться достичь своих целей, как по этим направлениям, так и по реализации проекта по строительству нового газопровода, уверена Фишер.

Украина - миротворцы ООН и деэскалация в Азовском море

Эксперт не исключает, что на встрече речь может пойти о формате возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Тут нужно учесть, что до сих пор точек соприкосновения по данному вопросу найдено не было. Москва по-прежнему выступает за то, чтобы в случае направления в регион "голубых касок" они размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и одной из основных задач миротворцев должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ. Киев и западные страны предлагают разместить "голубые каски" на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

"Это обсуждалось на различных уровнях, но пока единство не достигнуто, - отмечает политолог. - Я вижу готовность российской стороны к переговорам, но не вижу особой готовности искать реальные компромиссы".

По мнению политолога из компании по геополитическому и стратегическому консультированию Rasmussen Global Олафа Бёнке, на переговорах Меркель, прежде всего, попытается добиться деэскалации нового очага напряженности - в Азовском море. В последние месяцы ситуация там обострилась в связи со взаимными арестами Украиной и Россией промысловых судов, а также с другими препятствиями для судоходства.

Сирия - состоится ли конференция в Стамбуле?

Поиск точек соприкосновения по сирийской проблеме тоже будет нелегким. Главный вопрос: как установить мир в регионе? Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на 7 сентября в Стамбуле запланирована встреча по Сирии, в которой примут участие Турция, Россия, Германия и Франция. Если она действительно состоится, то, вероятно, в Мезеберге будет обсуждаться подготовка к ней. Правда, Штеффен Зайберт на вопрос DW ответил следующим образом: "Я не могу сейчас вам сообщить о конкретных планах федерального правительства или федерального канцлера принять участие в такой встрече".

Вероятно на переговорах в Мезеберге будет обсуждаться и ситуация в Идлибе, одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные войска планируют там крупное наступление, что неизбежно приведет к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения. "Я думаю, что Меркель, по меньшей мере, попытается выиграть немного времени и убедить Путина, чтобы он не давал зеленый свет Асаду на разрушение Идлиба", - считает Олаф Бёнке.

Российские политики упрекают Запад в том, что он не участвует в восстановлении тех регионов в Сирии, в которых прекращены боевые действия. Но данная тема, по словам пресс-секретаря правительства Германии, вряд ли станет предметом обсуждения. Этот вопрос не является сейчас приоритетным, заявил Зайберт. "Сначала мы должны достичь в Сирии такой ситуации, когда прекратится кровопролитие", - озвучил он позицию Берлина.

"Северный поток-2" - перспективы остаются неясными

Несмотря на то, что во многих внешнеполитическим вопросах позиции Германия и Россия не сходятся, обе страны участвуют в грандиозном инфраструктурном проекте - строительстве 1200-километрового газопровода "Северный поток-2". Но несмотря на то, что в июле компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в Германии, ситуация во многом остается неясной. Противодействие проекту по-прежнему остается сильным как в Европе, так и в США, которые грозят санкциями его участникам.

Этот вопрос для Берлина весьма щепетильный, отмечают эксперты. Ведь экономическая выгода от газопровода для немецкой экономики конфронтирует с политической составляющей проекта.

"То, что Россия готова к продолжению газового транзита через Украину - и здесь ведутся конструктивные переговоры между ЕС, Россией и Украиной, - вселяет надежду и является успехом федерального правительства", - полагает Вольфганг Бюхеле, глава Восточного комитета немецкой экономики, лоббирующего реализацию проекта.

Вероятно, на переговорах федеральный канцлер попытается добиться определенных гарантий от Кремля. "Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше сохранила свою роль в транзите газа из России", - подчеркнул Штеффен Зайберт. По его словам, переговоры о том, какой объем газа после запуска "Северного потока-2" будет поставляться через Украину, еще не закончены.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ