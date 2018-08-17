Юри Ратас призвал привлечь к ответственности виновников скандала с Danske Bank

«В средствах массовой информации обоснованно один за другим ставятся вопросы о подозрениях в связи со скандалом об отмывании денег в банке Danske Bank в период с 2007 по 2015 годы. По моей оценке, речь идет о крайне серьезной проблеме, о ситуации, подрывающей международный авторитет как финансового сектора Эстонии, так и всего государства. Я решительно поддерживаю быстрое и всестороннее расследование всех обстоятельств дела и привлечение к ответственности вероятных виновников», - написал Юри Ратас в пятницу в своем Facebook.

«Мы должны выяснить, какие государственные инстанции в случае с Danske Bank работали неэффективно, либо не работали вообще. Необходимо также выяснить, насколько широко проблема отмывания денег представлена в кредитных учреждениях Эстонии. Если станут известны случаи умышленно совершенных незаконных операций, следует привлечь к ответственности банки, которые в Эстонии получили прибыль», - добавил Ратас.

«Я также распорядился, чтобы правительство еще в течение августа обсудило всю данную тематику на своем кабинетном совещании. Я считаю крайне важным широкое сотрудничество всех организаций, имеющих отношение к делу, активную роль парламента и правительства», - отметил Ратас, подчеркнув, что в данном вопросе очень важны поддержка и сотрудничество всех парламентских партий.

«Я твердо убежден в том, что важнейшей валютой банков является доверие, которое следует предлагать клиентам, не внося сомнений. Все связанные с укреплением доверия инстанции, в том числе и Банковский союз, должны сделать все для того, чтобы механизмы контроля были достаточно сильными, чтобы были исключены возможности для незаконных финансовых схем. В случае с банком Danske необходимо вывести на свет всю истину. Только так мы сможем восстановить подорванное доверие к кредитным организациям и к Эстонскому государству — и гарантировать, чтобы подобные случаи больше не повторялись», - заявил премьер-министр.

В период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до 7 млрд евро, если эта информация подтвердится, то это будет крупнейший такого рода финансовый скандал в Европе. Наряду с Государственной прокуратурой свое расследование ведет и сам Danske Bank, суд Парижа первой ступени и финансовая инспекция Дании.