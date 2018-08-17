Система продажи билетов Elron претерпит серьезные изменения

По словам исполнительного директора Ridango Эрки Липре, переход на новую систему мог бы произойти в конце этого года, но окончательное решение будет принято после финального тестирования.

«Поскольку система продажи билетов, которую сейчас использует Elron, работает хорошо, мы не будем спешить с переходом на новую систему, пока не убедимся в том, что все необходимые для услуги решения работают наилучшим из возможных образом, тем самым обеспечивая дружественность к пользователю и без проблем функционируя на различных платформах», - сказал председатель правления Eesti Liinirongid AS Олле Тишлер.

Он подчеркнул, что в цели Elron не входят спешка и последующая ликвидация выявленных позднее недостатков, но дополнение системы до тех пор, пока не будет уверенности, что все работает, как надо.

Тишлер отметил, что разработка системы в целом заняла больше времени, чем планировалось, поскольку во время ее тестирования наблюдались технические проблемы, а также выяснилось, что она нуждается в определенных усовершенствованиях, чтобы услуга находилась на современном уровне и была дружественной к пользователю.

По словам Тишлера, предстоит внести еще некоторые изменения для повышения удобства пользователя, составить план перехода на новую систему, протестировать новые ручные устройства и всю систему в целом, чтобы действовали все функции в различных частях системы.