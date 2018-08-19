«Мои права ущемляют»: заключенного возмутили действия Тартуской тюрьмы

По словам Лемсалу, эта услуга существует уже много лет. Теперь он обнаружил, что бизнесу пришел конец. Говоря простым языком, бизнес-модель работала так: у компании Лемсалу покупали телефонный номер с автоответчиком, звоня на которой была возможность оставлять голосовое сообщение как заключенным, так и их близким.

Хотя заключенным не запрещено заниматься предпринимательством, в тюрьме нет возможности контролировать, с кем на самом деле общаются заключенные через голосовую почту. Поэтому тюрьма решила закрыть услугу.

Тюрьма по закону должна отслеживать, кому из заключенные звонят и поэтому общение через автоответчик невозможно.

Пресс-секретарь тюремной службы Леаника Либеон пояснила, что предпринимательство действительно не запрещено в тюрьме, но следует считаться с определенными ограничениями, которые действуют на заключенных.

В тюрьме запрещены для заключенных мобильные телефоны и прочие электронные или технологические устройства связи. Использование телефонов предусмотрено внутренним распорядком и, согласно Закону о тюремном заключении, тюремная служба проверяет, с кем по телефону общается заключенный.

Заключенный обязан по прибытии в тюрьму предоставить тюремной службе данные тех личностей, которым во время заключения он хочет звонить.

«Если заключенный хочет позвонить человеку, информацию о котором он ранее нам не предоставил, он обязан предоставить эти данные после использования телефона, в том числе и информацию, кому и на какой телефонный номер заключенный звонил», - говорит Либеон.