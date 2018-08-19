«Мои права ущемляют»: заключенного возмутили действия Тартуской тюрьмы

Заключенный Тартуской тюрьмы Марко Лемсалу уже некоторое время в тюрьме занимается предпринимательством — он предлагал другим заключенным возможность общаться со своими близкими через услугу автоответчика. На данный момент тюрьма уже прикрыла этот бизнес, пишет Postimees.
По словам Лемсалу, эта услуга существует уже много лет. Теперь он обнаружил, что бизнесу пришел конец. Говоря простым языком, бизнес-модель работала так: у компании Лемсалу покупали телефонный номер с автоответчиком, звоня на которой была возможность оставлять голосовое сообщение как заключенным, так и их близким.
Хотя заключенным не запрещено заниматься предпринимательством, в тюрьме нет возможности контролировать, с кем на самом деле общаются заключенные через голосовую почту. Поэтому тюрьма решила закрыть услугу.
Тюрьма по закону должна отслеживать, кому из заключенные звонят и поэтому общение через автоответчик невозможно.
Пресс-секретарь тюремной службы Леаника Либеон пояснила, что предпринимательство действительно не запрещено в тюрьме, но следует считаться с определенными ограничениями, которые действуют на заключенных.
В тюрьме запрещены для заключенных мобильные телефоны и прочие электронные или технологические устройства связи. Использование телефонов предусмотрено внутренним распорядком и, согласно Закону о тюремном заключении, тюремная служба проверяет, с кем по телефону общается заключенный.
Заключенный обязан по прибытии в тюрьму предоставить тюремной службе данные тех личностей, которым во время заключения он хочет звонить.
«Если заключенный хочет позвонить человеку, информацию о котором он ранее нам не предоставил, он обязан предоставить эти данные после использования телефона, в том числе и информацию, кому и на какой телефонный номер заключенный звонил», - говорит Либеон.
Лемсалу обеспокоен поведением тюрьмы и считает, что тюрьма ограничивает его права. По словам заключенного, услуга пользовалась популярностью и, например, ее использовали для общения с судебными исполнителями и прочими чиновниками.