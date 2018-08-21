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Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания

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Volkswagen Tiguan R.

ФОТО: ERIC PIERMONT / AFP

Volkswagen отзывает около 700 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефектов подсветки. Об этом сообщает немецкий журнал Kfz-betrieb.

По данным издания, речь идет о моделях Tiguan и Touran, которые были произведены до июля 2018 года, пишет "Фонтанка".

Проблема же заключается в том, что влажность может вызвать короткое замыкание в светодиодной подсветке крыши автомобиля. Представитель Volkswagen сообщил изданию, что при самом неблагоприятном развитии событий это даже может привести к возгоранию машины.

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