Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания

По данным издания, речь идет о моделях Tiguan и Touran, которые были произведены до июля 2018 года, пишет "Фонтанка" .

Проблема же заключается в том, что влажность может вызвать короткое замыкание в светодиодной подсветке крыши автомобиля. Представитель Volkswagen сообщил изданию, что при самом неблагоприятном развитии событий это даже может привести к возгоранию машины.