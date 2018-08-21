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  • Власти Италии намерены оштрафовать компанию-оператора обрушившегося в Генуе моста

Власти Италии намерены оштрафовать компанию-оператора обрушившегося в Генуе моста

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A view of the Morandi highway bridge after a section of it collapsed, in Genoa, northern Italy, Tuesday, Aug. 14, 2018. A large section of the bridge collapsed over an industrial area in the Italian city of Genova during a sudden and violent storm, leaving vehicles crushed in rubble below. (AP Photo/Antonio Calanni)

ФОТО: Antonio Calanni / AP

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник заявил, что итальянские власти планируют оштрафовать компанию Atlantia, которая является оператором рухнувшего в Генуе моста, сообщает газета Corriere della Sera.

"Документ (о штрафах в отношении Atlantia - ИФ) у меня в портфеле, он находится со мной последние несколько дней", - сообщил председатель итальянского правительства.

Он подчеркнул, что компания уже выделила 500 млн евро семьям жертв и пострадавших в результате катастрофы, однако, по мнению Конте, это "весьма умеренная сумма".

"Они могли бы в четыре или даже в пять раз увеличить ее", - считает он.

Конте добавил, что Рим уже получил предложения от ряда компаний по реконструкции моста.

Днем 14 августа в Генуе обрушился пролет моста высотой около 100 метров. В результате обрушения погибли 43 человека, 16 получили ранения. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

На данный момент следствие проводит проверки и выясняет причины катастрофы.

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