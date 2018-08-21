Власти Италии намерены оштрафовать компанию-оператора обрушившегося в Генуе моста

"Документ (о штрафах в отношении Atlantia - ИФ) у меня в портфеле, он находится со мной последние несколько дней", - сообщил председатель итальянского правительства.

Он подчеркнул, что компания уже выделила 500 млн евро семьям жертв и пострадавших в результате катастрофы, однако, по мнению Конте, это "весьма умеренная сумма".

"Они могли бы в четыре или даже в пять раз увеличить ее", - считает он.

Конте добавил, что Рим уже получил предложения от ряда компаний по реконструкции моста.

Днем 14 августа в Генуе обрушился пролет моста высотой около 100 метров. В результате обрушения погибли 43 человека, 16 получили ранения. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.