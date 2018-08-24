Россия не станет вводить пошлины на автомобили из США, так как это ударит по Японии и странам ЕС

В Минэкономразвития это объяснили тем, что значительная часть автомобилей, которые ввозятся в Россию из США, это автомобили европейских марок или японских, а в США просто производится их сборка, пишет Newsru.com.

"Мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем, - заявил "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. - На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры".

"Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.

Напомним, Россия в начале июля ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США в ответ на применение Вашингтоном дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.По решению правительства РФ, размер пошлин на ввоз в страну строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США теперь будет составлять 25-40%.

В этот список не попали легковые автомобили, хотя изначально такая возможность рассматривалась.

По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), в 2017 году в Россию было ввезено 17 тыс. 753 автомобиля, произведенных в США, в том числе Mercedes-Benz (11,145 тыс. шт.,), BMW (2,735 тыс. автомобилей), Honda (1,63 тыс. автомобилей), Toyota (973 шт.), Infinity (911 шт.).

Самым популярным американским брендом в 2017 году, согласно данным РОАД, стал Jeep (157 машин), также было ввезено 2 автомобиля Chevrolet и 18 автомобилей Cadillac.