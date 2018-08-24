Россия не станет вводить пошлины на автомобили из США, так как это ударит по Японии и странам ЕС

Россия не будет вводить импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия.
В Минэкономразвития это объяснили тем, что значительная часть автомобилей, которые ввозятся в Россию из США, это автомобили европейских марок или японских, а в США просто производится их сборка, пишет Newsru.com.
"Мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем, - заявил "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. - На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры".
"Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.
Напомним, Россия в начале июля ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США в ответ на применение Вашингтоном дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.По решению правительства РФ, размер пошлин на ввоз в страну строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США теперь будет составлять 25-40%.
В этот список не попали легковые автомобили, хотя изначально такая возможность рассматривалась.
По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), в 2017 году в Россию было ввезено 17 тыс. 753 автомобиля, произведенных в США, в том числе Mercedes-Benz (11,145 тыс. шт.,), BMW (2,735 тыс. автомобилей), Honda (1,63 тыс. автомобилей), Toyota (973 шт.), Infinity (911 шт.).
Самым популярным американским брендом в 2017 году, согласно данным РОАД, стал Jeep (157 машин), также было ввезено 2 автомобиля Chevrolet и 18 автомобилей Cadillac.
По итогам пяти месяцев 2018 года, по данным ассоциации, в РФ было ввезено 7,784 тыс. автомобилей производства США, тройка лидеров осталась той же: Mercedes-Benz (3,006 тыс. автомобилей), BMW (1,253 тыс. машин) и Honda (1,126 тыс.). Далее следуют Cadillac (568 шт.), Jeep (469 шт.), Volkswagen (426 шт.), Chevrolet (423 шт.), Toyota (372 шт.), Infinity (141 шт.).