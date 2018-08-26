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Британские истребители перехватили российские самолеты

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Британские истребители

ФОТО: BEN STANSALL / AFP

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12, сообщает сайт Королевских ВВС.

Указывается, что это произошло в субботу, 25 августа. Истребители взлетали с авиабазы в Румынии. Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12, передает Lenta.ru.

Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 24 августа Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем самолет-амфибию Бе-12, а до этого истребители поднимались с румынской авиабазы для сопровождения двух российских Су-30.

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