Британские истребители перехватили российские самолеты
26 августа 2018, 20:40
Два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12, сообщает сайт Королевских ВВС.
Указывается, что это произошло в субботу, 25 августа. Истребители взлетали с авиабазы в Румынии. Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12, передает Lenta.ru.
Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 24 августа Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем самолет-амфибию Бе-12, а до этого истребители поднимались с румынской авиабазы для сопровождения двух российских Су-30.