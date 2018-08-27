Пн, 27.08.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Сегодня Таллинн посещает более 4000 круизных туристов

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kruiisilaevad Tallinna vanasadamas

ФОТО: Erik Prozes

В понедельник Таллинн посещают до 4290 туристов с пяти круизных судов.

В 6.50 в таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось идущее под норвежским флагом и вмещающее до 900 пассажиров 228,2-метровое круизное судно Viking Sky, оно покинет порт в 15 часов.

В 7.35 прибыл круизный лайнер Aidamar под норвежским флагом, на его борту до 2200 пассажиров, он покинет порт в 17 часов.

В 10 часов утра прибывает Nautica под флагом Наури, лайнер доставит до 600 пассажиров и уйдет с рейда в 18 часов.

В 12 часов в порту Ванасадам до 500 туристов доставит Silver Spirit под багамским флагом и ошвартуются идущее под флагом Сен-Винсент и Гренадин судно Serenissima с 90 туристами, Silver Spirit покинет порт в 18, а Serenissima в 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посещают Таллинн впервые.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 311 раз, а Сааремаа пять раз.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ