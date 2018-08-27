Сегодня Таллинн посещает более 4000 круизных туристов

В 6.50 в таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось идущее под норвежским флагом и вмещающее до 900 пассажиров 228,2-метровое круизное судно Viking Sky, оно покинет порт в 15 часов.

В 7.35 прибыл круизный лайнер Aidamar под норвежским флагом, на его борту до 2200 пассажиров, он покинет порт в 17 часов.

В 10 часов утра прибывает Nautica под флагом Наури, лайнер доставит до 600 пассажиров и уйдет с рейда в 18 часов.

В 12 часов в порту Ванасадам до 500 туристов доставит Silver Spirit под багамским флагом и ошвартуются идущее под флагом Сен-Винсент и Гренадин судно Serenissima с 90 туристами, Silver Spirit покинет порт в 18, а Serenissima в 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посещают Таллинн впервые.