Пн, 27.08.2018
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Санкции США против РФ за применение химического оружия вступили в силу

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Место, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Санкции в отношении РФ из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступают в силу. В понедельник, 27 августа, штрафные меры за применение химического оружия опубликованы в Федеральном реестре - официальном журнале правительства США. С этого момента они считаются действующими.

"Правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права" и "против собственных граждан", указывается в заявлении, размещенном еще 24 августа на сайте Федерального реестра.

Отказ в экспорте оружия, технологий и выдаче кредитов

Вашингтон пришел к решению отказать РФ в любой поддержке по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и других сельскохозяйственных товаров и продуктов, пишет  DW.com. Кроме того, будет прекращена продажа России предметов военного снаряжения в соответствии с законом о контроле над экспортом оружия и оказание оборонных услуг. Российским компаниям не будут выдаваться лицензии на поставки в РФ американского оружия.

Москве перекроют доступ к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности, указывается далее в заявлении. Так, вступает в силу запрет на экспорт в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. До сих пор вопрос о поставках таких приборов решался точечно - в каждом конкретном случае. Новые штрафные меры могут в будущем предотвратить экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов.

России также будет отказано в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке со стороны любого государственного учреждения США. 

8 августа Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении ввести штрафные меры в отношении России в соответствии с требованиями CBW Act. 21 августа Министерство финансов США опубликовало публичный доклад из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки. У отчета также есть засекреченное приложение.

24 августа в Федеральном реестре была размещена информация о новых санкциях против РФ. "Срок уведомления, предписанный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (CBW Act)" от 1991 года "истек 22 августа", указали DW в Госдепартаменте США.

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