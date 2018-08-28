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Сегодня президент Керсти Кальюлайд приступает к работе в Нарве

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Визит Керсти Кальюлайд в Нарву в феврале этого года.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Президент Керсти Кальюлайд во вторник, 28 августа, прибудет в Нарву, где глава государства будет работать до четверга следующей недели, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

"Хоть Нарва и особенный, но в самом хорошем смысле слова - обычный город Эстонии. Работая здесь, можно познакомиться с замечательными людьми. Разумеется, к региону будет приковано повышенное внимание, что поможет разрушить стереотипы, которые, возможно, засели у некоторых людей в связи с Нарвой", - пояснила президент приезда в город.

Президент проработает в Нарве до четверга следующей недели, а затем еще две недели в ноябре. В ходе работы в приграничном городе президент планирует также встретиться с руководителями ряда самоуправлений Ида-Вируского уезда, местных бизнес-кругов и гражданских объединений. 

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