Вт, 28.08.2018
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  • Инспекция: работодатели не обязаны давать 1 сентября выходной родителям первоклассников

Инспекция: работодатели не обязаны давать 1 сентября выходной родителям первоклассников

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Школьники идут посреди проезжей части. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В преддверии Дня знаний Трудовая инспекция напоминает, что закон не обязывает работодателя давать работникам, чьи дети идут в первый класс, выходной день 1 сентября. 

Однако, этот порядок может быть установлен внутренними правилами предприятия, пишет rus.err.ee.

Если на предприятии такой порядок действует, то этот день предоставляется и оплачивается в соответствии с этим порядком. 

Ведомство также обращает внимание на то, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день, поэтому первый школьный день может быть 31 августа или 3 сентября по усмотрению школы.

В этом случае работодатель должен уточнить порядок использования выходного дня.  

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