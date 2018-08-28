Инспекция: работодатели не обязаны давать 1 сентября выходной родителям первоклассников

Если на предприятии такой порядок действует, то этот день предоставляется и оплачивается в соответствии с этим порядком.

Ведомство также обращает внимание на то, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день, поэтому первый школьный день может быть 31 августа или 3 сентября по усмотрению школы.