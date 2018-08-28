Число туристов в мире перевалило за миллиард. Куда они ездили?

Согласно данным организации, в 2017 году международный турпоток увеличился на 7% и составил 1,3 млрд прибытий. Большинство путешественников — 51% — съездили в Европу, 24% — посетили Азию и страны Тихого Океана, 16% — Америку, остальные Африку и Средний Восток, пишет turizm.ru.

На эти цели граждане потратили 1,34 биллионов долларов США, что на 5% больше, чем в предыдущем года.

Самой популярной страной в прошлом году среди туристов стала Франция, турпоток в страну достиг 86 900 000 человек. На втором месте — Испания с 81 800 000, а третье место досталось США, куда прибыли 75 900 000 путешественников.

В топ-10 самых популярных стран также вошли Китай на четвертом месте, далее — Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Надо сказать, что по всем наиболее популярным направлением число туристов увеличилось от 2,5% в Китае до 24,1% в Турции, и только в США сократилось на 3,8%.