Видео: во Франции исполнитель символического удара по мячу не смог вовремя остановиться
28 августа 2018, 12:57
Перед началом матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" произошел забавный эпизод, видео которого обнаружил в социальных сетях портал Eurosport.
Мальчик в форме хозяев должен был исполнить первый удар по мячу, но так увлекся, что добежал до ворот и отправил мяч в сетку, после чего по всем правилам отпраздновал гол у углового флажка.
Команда гостей не стала портить юному футболисту его "минуту славы", позволив ему беспрепятственно порезвиться на поле.
После гола парень сорвал с себя футболку, продемонстрировав далеко не атлетическую фигуру.
Встреча на поле "Марселя" закончилась вничью 2:2, передает newsru.com.
Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6— Rick Metzroth (@MetzrothESPN) August 26, 2018