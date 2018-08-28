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  • Видео: во Франции исполнитель символического удара по мячу не смог вовремя остановиться

Видео: во Франции исполнитель символического удара по мячу не смог вовремя остановиться

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Soccer Football - Europa League Final - Olympique de Marseille vs Atletico Madrid - Groupama Stadium, Lyon, France - May 16, 2018 Marseille's Clinton Njie in action with Atletico Madrid's Lucas Hernandez REUTERS/Vincent Kessler

ФОТО: VINCENT KESSLER / REUTERS

Перед началом матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" произошел забавный эпизод, видео которого обнаружил в социальных сетях портал Eurosport.

Мальчик в форме хозяев должен был исполнить первый удар по мячу, но так увлекся, что добежал до ворот и отправил мяч в сетку, после чего по всем правилам отпраздновал гол у углового флажка.

Команда гостей не стала портить юному футболисту его "минуту славы", позволив ему беспрепятственно порезвиться на поле.

После гола парень сорвал с себя футболку, продемонстрировав далеко не атлетическую фигуру.

Встреча на поле "Марселя" закончилась вничью 2:2, передает newsru.com.

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