Сбежавший с места смертельной аварии водитель оказался бывшим раллийным гонщиком

Во вторник, 28 августа, около 19.00 в волости Куусалу Харьюского уезда произошла тяжелая авария, в которой погибла пожилая женщина. Сбежавшего с места происшествия водителя в лесу задержала полицейская собака.
По данным Postimees, за рулем Mercedes-Benz находился бывший раллийный гонщик Яак Таммека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 14-м километре шоссе Куусалу-Леэси, когда столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в Hyundai.
В результате столкновения умерла пассажирка Hyundai. Сидевшего рядом с ней водителя скорая помощь доставила в больницу. Водитель Mercedes решил не вызывать скорую помощь и скрылся с места происшествия.
Почти час спустя человека, которого подозревают в том, что он скрылся с места происшествия, задержали в лесу с помощью полицейской собаки. По предварительным данным, он употреблял алкоголь, степень его опьянения превышала 1,5 промилле. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого и доставили в участок.
"Мы сделали все, чтобы выяснить, с какой скоростью ехал водитель, спровоцировавший аварию, в каком состоянии он находился, выяснить, почему произошла авария, и с помощью прокуратуры заставить виновного предстать перед судом", - сказал старший комиссар патрульной службы Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс.
"Независимо от результата уголовного дела и степени строгости решения суда, суровая правда заключается в том, что ни в чем неповинных погибших людей уже ничто не вернет. Очень жаль, выражаем соболезнования близким женщины", - сказал Лаатс.
За этот год на дорогах Эстонии в ДТП погибли 56 человек и пострадали 1230. В прошлом году к этому времени было 30 погибших. По вине пьяных водителей погибли девять человек и пострадали более ста.