Сбежавший с места смертельной аварии водитель оказался бывшим раллийным гонщиком

По данным Postimees, за рулем Mercedes-Benz находился бывший раллийный гонщик Яак Таммека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 14-м километре шоссе Куусалу-Леэси, когда столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в Hyundai.

В результате столкновения умерла пассажирка Hyundai. Сидевшего рядом с ней водителя скорая помощь доставила в больницу. Водитель Mercedes решил не вызывать скорую помощь и скрылся с места происшествия.

Почти час спустя человека, которого подозревают в том, что он скрылся с места происшествия, задержали в лесу с помощью полицейской собаки. По предварительным данным, он употреблял алкоголь, степень его опьянения превышала 1,5 промилле. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого и доставили в участок.

"Мы сделали все, чтобы выяснить, с какой скоростью ехал водитель, спровоцировавший аварию, в каком состоянии он находился, выяснить, почему произошла авария, и с помощью прокуратуры заставить виновного предстать перед судом", - сказал старший комиссар патрульной службы Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс.

"Независимо от результата уголовного дела и степени строгости решения суда, суровая правда заключается в том, что ни в чем неповинных погибших людей уже ничто не вернет. Очень жаль, выражаем соболезнования близким женщины", - сказал Лаатс.