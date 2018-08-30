Чт, 30.08.2018
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Стало известно, кто возглавит центр киберобороны НАТО Добавлена галерея!

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Прежняя глава центра киберобороны НАТО Мерле Майгре на прошедшей в четверг церемонии передала руководство центром полковнику Яаку Тариену.

Майгре будет работать в экспортирующем кибер-решения эстонском предприятии CybExer Technologies.

Тариен командовал ВВС Эстонии с августа 2012 по июль этого года. Он окончил Академию ВВС США, получил степень магистра в Штабном колледже ВВС США, а в этом году также получил степень магистра в Университете национальной обороны США.

Тариен также служил в качестве штабного офицера при командующем НАТО по трансформации, в качестве заместителя директора центра координации регионального воздушного мониторинга и в Литве в качестве главы эстонской команды центра координации регионального воздушного мониторинга BALTNET.

Страны-члены центра сотрудничества в области киберобороны НАТО — Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Германия, Словакия, Финляндия, Чехия, Турция, Венгрия и США. О намерении примкнуть к центру также сообщили Австралия, Болгария, Япония, Норвегия, Румыния и Дания.

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