Майгре будет работать в экспортирующем кибер-решения эстонском предприятии CybExer Technologies.

Тариен командовал ВВС Эстонии с августа 2012 по июль этого года. Он окончил Академию ВВС США, получил степень магистра в Штабном колледже ВВС США, а в этом году также получил степень магистра в Университете национальной обороны США.

Тариен также служил в качестве штабного офицера при командующем НАТО по трансформации, в качестве заместителя директора центра координации регионального воздушного мониторинга и в Литве в качестве главы эстонской команды центра координации регионального воздушного мониторинга BALTNET.