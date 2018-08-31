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  • Полиция просит помощи очевидцев возможного поджога автомобиля в Ласнамяэ

Полиция просит помощи очевидцев возможного поджога автомобиля в Ласнамяэ

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Поджог автомобилей. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Joachim Nywall / NYWALL MEDIA AB

Сегодня в полночь на улице Меэлику в Таллинне произошел пожар, в ходе которого пострадал автомобиль Volkswagen. Так как по первоначальной информации есть основании полагать, что имел место поджог, полиция просит помощи возможных свидетелей для выяснения обстоятельств происшествия.

По первоначальной информации, с инцидентом может выть связан мужчина, передвигавшийся в этом районе на велосипеде. Он был в темной одежде и мог уехать с улицы Меэлику в сторону улицы Паазику.

Всех, у кого есть информация об этом инциденте, просим связаться с полицией, позвонив по номеру 612 3000, или написать письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.

Для выяснения обстоятельств происшествия криминальное бюро Пыхьяской префектуры начнет уголовное производство.

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