Полиция просит помощи очевидцев возможного поджога автомобиля в Ласнамяэ
31 августа 2018, 12:14
Сегодня в полночь на улице Меэлику в Таллинне произошел пожар, в ходе которого пострадал автомобиль Volkswagen. Так как по первоначальной информации есть основании полагать, что имел место поджог, полиция просит помощи возможных свидетелей для выяснения обстоятельств происшествия.
По первоначальной информации, с инцидентом может выть связан мужчина, передвигавшийся в этом районе на велосипеде. Он был в темной одежде и мог уехать с улицы Меэлику в сторону улицы Паазику.
Всех, у кого есть информация об этом инциденте, просим связаться с полицией, позвонив по номеру 612 3000, или написать письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.
Для выяснения обстоятельств происшествия криминальное бюро Пыхьяской префектуры начнет уголовное производство.