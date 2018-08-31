Пт, 31.08.2018
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Дизайн новых iPhone XS раскрыт на официальном рендере

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iPhone и логотип Apple.

ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

В сети появилась новая утечка о новых смартфонах iPhone, которые Apple должна анонсировать в сентябре. На этот раз, профильный ресурс 9to5mac опубликовал пресс-рендер двух старших моделей iPhone 2018 года.

По данным источника, новый iPhone X и iPhone X Plus на самом деле получат общее название iPhone XS. Они появятся в одном дополнительном цветовом решении — золотистом, тогда как прошлогодний iPhone X предлагается только в серебристом и черном, пишет ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Apple уже разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года.

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