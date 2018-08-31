Дизайн новых iPhone XS раскрыт на официальном рендере

По данным источника, новый iPhone X и iPhone X Plus на самом деле получат общее название iPhone XS. Они появятся в одном дополнительном цветовом решении — золотистом, тогда как прошлогодний iPhone X предлагается только в серебристом и черном, пишет ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.