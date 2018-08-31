Названы 15 самых фотографируемых туристами мест в 2018 году

Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Именно из этого город было получено больше всего снимков — 356 747 кадров, пишет turizm.ru.

На втором месте — российская столица. Город с его разноплановой архитектурой и старинными памятниками назван «мечтой фотографа». Фотографий из Москвы всего на 20 000 меньше, чем из «Большого Яблока».

Однако от третьего места, которое досталось Лондону, ее отделяет более 80 000 снимков.

Четвертое место занял Бангкок. Он назван самым популярным местом для съемок в Азии. Тайской столице действительно есть что предложить фотоохотникам, начиная от старинных храмов и заканчивая колоритными улицами.

Пятая позиция у Парижа. Несмотря на то, что Франция является самой посещаемой страной в мире, там есть еще несколько городов, которые оттягивают на себя внимание фотографов. Из французской столицы в фотобанке — около 200 000 кадров.