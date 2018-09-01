В Риге и Вильнюсе цены на горючее растут, в Таллинне уменьшаются

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и дизельное горючее были в Таллинне, а самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" подорожал на 0,2% и стоил 1,292 евро за литр. На 0,2% подорожало дизельное горючее - до 1,212 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 1,2% - до 1,21 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 0,4% - до 1,13 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки не изменилась и составила в пятницу 1,389 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,7% - до 1,349 евро.