В Балтийском море прогулочный катер столкнулся с исследовательским судном и затонул
2 сентября 2018, 16:27
В акватории близ города Ханко на южном побережье Финляндии прогулочный корабль врезался в исследовательское судно, после чего из-за полученных повреждений затонул. Столкновение произошло в ночь с субботы на пятницу, пишет Yle.
По данным финской погранслужбы, всем троим находившимся на катере в целости и сохранности удалось перебраться на исследовательское судно, которое практически не пострадало в результате происшествия.
Затонувшее судно оттащили с фарватера и пометили светящимися буйками. Капитана катера подозревают в создании опасной ситуации и вождении в нетрезвом виде.