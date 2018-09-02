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В Балтийском море прогулочный катер столкнулся с исследовательским судном и затонул

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Балтийское море.

ФОТО: Alo Lõhmus

В акватории близ города Ханко на южном побережье Финляндии прогулочный корабль врезался в исследовательское судно, после чего из-за полученных повреждений затонул. Столкновение произошло в ночь с субботы на пятницу, пишет Yle.

По данным финской погранслужбы, всем троим находившимся на катере в целости и сохранности удалось перебраться на исследовательское судно, которое практически не пострадало в результате происшествия.

Затонувшее судно оттащили с фарватера и пометили светящимися буйками. Капитана катера подозревают в создании опасной ситуации и вождении в нетрезвом виде.

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