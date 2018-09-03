Пн, 3.09.2018
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Ремонтные работы затруднят движение по Палдискому шоссе в Таллинне

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Палдиское шоссе.

ФОТО: Google Street View

Со следующего понедельника, 10 сентября, на участке Палдиского шоссе между улицами Мыйза и Нурклику  начнется строительство ряда для движения общественного транспорта, который позволит значительно ускорить сообщение между Ыйсмяэ и центром города.

Работы будут вестись на участке протяженностью 1,3 км между остановками «Зоо» и «Мустйыэ» и включают также создание систем ливневой канализации, уличного освещения, светофорного регулирования, озеленение и благоустройство. Стоимость работ - около полутора миллионов евро, срок окончания - май следующего года. На 85% строительство финансируется из Европейского фонда солидарности. Оно будет вестись в три этапа. На первом - до конца сентября - будет расширяться проезжая часть  со стороны разделительной полосы. Движение будет обеспечиваться по двум рядам, скорость ограничится 50 км/час, сами ряды будут сужены. На пешеходов это не повлияет.

Водителей просят строго руководствоваться средствами организации движения.

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