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Удивительно: названа суммарная стоимость всей недвижимости мира

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Москва. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Совокупная стоимость всей недвижимости мира достигла рекордного значения — 280,6 триллиона долларов. За год к началу 2018-го этот показатель увеличился более чем на 6%, свидетельствуют материалы консалтинговой компании Savills, предоставленные Dom.Lenta.ru. Из чего складывается эта цифра?

Все жилье мира сейчас стоит 220,6 триллиона долларов, а коммерческая недвижимость — 33,3 триллиона, подсчитали аналитики. Совокупная стоимость сельскохозяйственных и лесных угодий — 27,1 триллиона долларов. По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП.

Наибольшая доля — 44 процента — совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы. 26 процентов — это суммарная цена недвижимости в Китае и Гонконге.

В пятерку рынков с самой высокой стоимостью коммерческой недвижимости попали США (совокупная цена всех объектов — 8,1 триллиона долларов), Китай (3,6 триллиона), Япония (2,8 триллиона), Германия (1,7 триллиона) и Великобритания (1,7 триллиона).

Ранее стало известно, что статус государства с самой дорогой недвижимостью в мире сохраняет Монако. В среднем квадратный метр жилья премиум-класса в княжестве стоит 41,3 тысячи евро.

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