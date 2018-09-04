Удивительно: названа суммарная стоимость всей недвижимости мира

Все жилье мира сейчас стоит 220,6 триллиона долларов, а коммерческая недвижимость — 33,3 триллиона, подсчитали аналитики. Совокупная стоимость сельскохозяйственных и лесных угодий — 27,1 триллиона долларов. По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП.

Наибольшая доля — 44 процента — совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы. 26 процентов — это суммарная цена недвижимости в Китае и Гонконге.

В пятерку рынков с самой высокой стоимостью коммерческой недвижимости попали США (совокупная цена всех объектов — 8,1 триллиона долларов), Китай (3,6 триллиона), Япония (2,8 триллиона), Германия (1,7 триллиона) и Великобритания (1,7 триллиона).