В Швеции произошла стрельба, семь раненых

Сообщается, что полицейские патрули вечером 3 ноября были вызваны в небольшой промышленный город Мёльнлюкке к юго-востоку от Гетеборга, где они обнаружили несколько раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка, передает Korrespondent.