Пн, 5.11.2018
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В Швеции произошла стрельба, семь раненых

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Rootsi politsei.

ФОТО: JOHAN NILSSON/TT / EPA/Scanpix

В шведском Гетеборге в результате стрельбы пострадали семь человек, еще 12 были задержаны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, стрельба, вероятно, связана с членами байкерского клуба "Ангелы ада".

Сообщается, что полицейские патрули вечером 3 ноября были вызваны в небольшой промышленный город Мёльнлюкке к юго-востоку от Гетеборга, где они обнаружили несколько раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка, передает Korrespondent.

Полиция заявила, что пока не известно, какие события привели к стрельбе. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Согласно информации издания Goteborgs-Posten, несколько раненых имеют связи с байкерским клубом "Ангелы ада", который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

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