Нурмагомедову пообещали 50 миллионов долларов за следующий бой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о возможном гонораре российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова за следующий поединок, передает Lenta.ru
Уайт ответил на вопрос, могут ли быть реализованы требования команды российского бойца. «Конечно. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос», — заявил глава UFC.
Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По данным СМИ, доход Нурмагомедова по итогам боя составил два миллиона долларов. Впоследствии менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в интервью TMZ заявил, что рассчитывает на гонорар от 50 до 10 миллионов долларов для дагестанского бойца в следующем бою.
Следующий соперник Нурмагомедова пока не определен.