Галерея и видео: на заводе в Вырумаа случился пожар

В Центр тревоги сообщили в 15.09, что на территории акционерного общества Lasva Liimpuit в одном из зданий вспыхнул пожар. Огонь загорелся на чердаке старой котельной.

И хотя спасателям пришлось частично сломать стену, чтобы получить доступ к очагу возгорания, пожар не нанес предприятию серьезного ущерба, сообщил директор Йухо Тоомик. Как огонь мог вспыхнуть, он не знает. Пострадавшая часть здания не используется.

И хотя предприятия, занимающиеся древесиной, относятся к учреждениям повышенного риска, Центр тревоги присвоил возгорания третью, предпоследнюю, степень важности. Кроме спасателей из Выру, на место происшествия приехали спасатели из Вастселийна, Пыльва и Ряпина, а также добровольцы из Орава. На месте была скорая помощь, за порядком следила полиция.

"Приятно видеть на своей территории Эстонское государство", - сказал Тоомик, увидев всю спасательную армаду.