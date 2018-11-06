Вт, 6.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин

Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск.

ФОТО: SCANPIX

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 20 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 152 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 552 евро

Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 274 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 390 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Бали начиная с 395 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 50 евро

Туда-обратно из Швеции в Гонконг начиная с 310 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 34 евро

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