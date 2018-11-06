Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
6 ноября 2018, 12:31
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 20 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 152 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 552 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 274 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 390 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Бали начиная с 395 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 50 евро
Туда-обратно из Швеции в Гонконг начиная с 310 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 34 евро