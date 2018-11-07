Стоматолог: почем жители Эстонии остаются без зубов?

Как развиваются болезни полости рта?

Неправильные привычки в питании (слишком часто, слишком сладко), плюс неправильная гигиена рта (недостаточная чистка). Средний житель Эстонии съедает за год около 35 килограммов белого сахара. Результатом этого становится кариес и воспаление десен.

Если до первых четырех лет жизни нам удается избежать возникновения дырок в зубах, то велика вероятность того, что в будущем у ребенка не будет развиваться кариес. Таким образом, не нужно заражать детей микробами из своих больных ртов (целование и облизывание сосок), и кормить детей сластями.

Что тут не так?

Низкий социально-экономический фон жителей Эстонии и питьевая вода на юге Эстонии с низким содержанием фтора, здорово помогают возникновению заболеваний зубов у наших жителей.

После 2003 года, когда Больничная касса прекратила оплачивать лечение зубов, потребность в лечении увеличилась. В 2001-2003 году количество посещений стоматолога уже снизилась до 32 процентов, в 1999 году она составляла 52 процента, а в 2001 году – 42 процента. То есть темп снижения составлял примерно 50 000 человек в год, и не из-за хорошего здоровья, а по экономическим причинам.

Покупательская способность наших жителей очень низкая и даже при низких ценах на лечение зубов люди не могут посещать стоматологов. Согласно результатам исследований, зубных врачей не посещает около половины жителей Эстонии.

В Эстонии нет анализа, который показал бы, насколько большой была бы доля самофинансирования частных лиц при оплате медицинских расходов (сейчас она составляет около 20 процентов). Тут не стоит забывать, что Больничная касса получает деньги преимущественно в виде дохода от налогов частных лиц.

Как много стоматологической помощи нам нужно?

Сейчас на условиях Больничной кассы в Эстонии стоматологическую помощь оказывают 289 клиник. По состоянию на октябрь 2018 года компенсацией на лечение зубов воспользовались 185 000 человек. Общая сумма компенсации составляет 25 000 000 евро, из которых около 10 000 000 евро пошли совершеннолетним, и около 50 процентов от этой суммы – беременным и родителям детей до года.

Согласно статистике, в 2015 году зубного врача посетили 37 процентов населения страны (489 947 человек), которые побывали на 1,5 миллиона приемах (не содержит данных об ортодонтах и протезистах). Итого вылечили 1 049 884 зуба, удалили 162 737 зубов, у 124 113 зубов вылечили корни. То есть, очень затратное в Эстонии лечение возникших из-за неправильных привычек в питании кариеса и осложнений от воспалений потребовалось почти 300 000 зубам.

Из отчетов Больничной кассы за первый квартал 2018 года выясняется, что в качестве компенсации за лечение зубов выплатили 25 293 000 евро. В тот же период года стоматологов посетили 112 000 человек – для сравнения в тот же период 2017 года их было 113 000. То есть количество обращающихся за помощью не увеличилось, даже несмотря на компенсацию в 40 евро.