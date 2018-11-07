Количество жертв растет: в Эстонии орудует банда автоугонщиков

Полиция сообщает, что ночью в Пярну были угнаны Toyota Avensis и Volkswagen Passat. Владелец Toyota оценивает ущерб в 26 000 евро, ущерб от угона Volkswagen еще выясняется.

«Для выяснения личностей угонщиков сегодня было начато уголовное производство, - сказал руководитель службы профилактики и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт. – Сейчас мы можем сказать, что речь идет о профессиональных угонщиках, которые использовали преимущества системы бесключевого доступа».

Когда в полицию поступили сообщения о пропаже автомобилей, они, к сожалению, уже были за пределами нашей страны. «Сделаем все возможное, чтобы личности угонщиков были установлены и они были отданы под суд», - отмечает Кютт.

В этом году в Пярнумаа произошло 25 угонов. В большинстве случаев речь не идет о преступных группировках. «В пяти случаях мы подозреваем что речь идет об организованных и профессиональных иностранных преступниках. На данный момент рано говорить, совершает преступление одна или несколько группировок», - говорит Кютт.

Кютт отметил, что иностранные угонщики орудуют в темноте по ночам. «Мы уже ловили и отдавали под суд иностранных угонщиков и надеемся, и в этот раз их быстро поймаем. Если видите деятельность, которая вызывает у вас подозрение, звоните немедленно по номеру 112».