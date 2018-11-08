В Эстонии вырастет минимальная зарплата

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро в месяц, при этом размер залога для участников парламентских выборов останется на нынешнем уровне: 500 евро.
До регистрации кандидатов партии и независимые кандидаты должны внести залог на счет Министерства финансов, ставка залога за каждого кандидата равняется размеру одной минимальной месячной зарплаты, передает Rus.err.
"Несмотря на то, что минимальная зарплата в следующем году вырастет, размер залога меняться не будет, ставка залога учитывается на момент провозглашения выборов. Поскольку президент провозгласит их не позднее 2 декабря, залог будет рассчитываться на основе минимальной ежемесячной платы в 2018 году, которая составляет 500 евро", - сказала советник Республиканской избирательной комиссии по СМИ Кристи Кирсберг.
Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта будущего года.