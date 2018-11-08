В Эстонии вырастет минимальная зарплата

"Несмотря на то, что минимальная зарплата в следующем году вырастет, размер залога меняться не будет, ставка залога учитывается на момент провозглашения выборов. Поскольку президент провозгласит их не позднее 2 декабря, залог будет рассчитываться на основе минимальной ежемесячной платы в 2018 году, которая составляет 500 евро", - сказала советник Республиканской избирательной комиссии по СМИ Кристи Кирсберг.