Видео: самый смешной пенальти в истории Лиги чемпионов?
8 ноября 2018, 9:38
Полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг заработал пенальти в матче против «Шахтера» (6:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, передает sports.ru.
Английский хавбек споткнулся о газон в чужой штрафной, потерял равновесие и упал.
Главный арбитр матча Виктор Кашшаи поставил пенальти в ворота украинского клуба, который реализовал Габриэл Жезус.
А теперь внимание. За это падение Стерлинга назначили пенальти. У нас все. pic.twitter.com/CfdpTYyR7Z— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2018