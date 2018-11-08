Чт, 8.11.2018
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Видео: самый смешной пенальти в истории Лиги чемпионов?

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Manchester City's Raheem Sterling and Shakhtar Donetsk's Yaroslav Rakytskyi compete for possession

ФОТО: Anthony Devlin / PA Images Contributor/Press Association Images

Полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг заработал пенальти в матче против «Шахтера» (6:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, передает sports.ru.

Английский хавбек споткнулся о газон в чужой штрафной, потерял равновесие и упал.

Главный арбитр матча Виктор Кашшаи поставил пенальти в ворота украинского клуба, который реализовал Габриэл Жезус.

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