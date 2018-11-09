Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 139 евро!

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Венеция.

ФОТО: Sergey Borisov / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 177 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 275 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 68 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 139 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Йоханнесбург начиная с 373 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 460 евро

Туда-обратно из Риги в Пекин начиная с 367 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 47 евро

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