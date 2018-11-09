Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 139 евро!
9 ноября 2018, 9:33
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 177 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 275 евро
Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 68 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 139 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Йоханнесбург начиная с 373 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 460 евро
Туда-обратно из Риги в Пекин начиная с 367 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 47 евро