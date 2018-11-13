Жалоба на водителей таллиннских автобусов: громко играет радио на русском языке

На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции. Утверждается, что это раздражает пассажиров.
"Поскольку Закон о языке не регулирует слушание водителями автобусов радио, то мы бы хотели узнать вашу позицию по данному вопросу", - говорится в письме, отправленном одним из чиновников в муниципальную фирму "Таллиннский городской транспорт" (TLT).
Председатель правления TLT Денис Бородич сказал Rus.err.ee, что Языковая инспекция действительности не вправе решать, на каком языке водители могут слушать радио.
"Водители во время работы, естественно, могут включать радио. Единственное - это не должно мешать пассажирам, поэтому в такой ситуации можно лишь попросить их сделать звук потише", - объяснил Бородич.