Жалоба на водителей таллиннских автобусов: громко играет радио на русском языке

"Поскольку Закон о языке не регулирует слушание водителями автобусов радио, то мы бы хотели узнать вашу позицию по данному вопросу", - говорится в письме, отправленном одним из чиновников в муниципальную фирму "Таллиннский городской транспорт" (TLT).

Председатель правления TLT Денис Бородич сказал Rus.err.ee, что Языковая инспекция действительности не вправе решать, на каком языке водители могут слушать радио.