Форс-мажор с автобусами Lux Express разъярил пассажиров

«Ну, где же он? Я еду на операцию в частную клинику, меня там никто ждать не будет!» - пожаловалась женщина, когда опоздание автобуса Lux Express составило уже почти час.

«А я на паром опаздываю! Что происходит вообще?» - отвечал ей мужчина средних лет.

Ситуацию усугубляло то, что билеты на несколько последующих рейсов в Таллинн были раскуплены. Охраннику автовокзала, который удивительным образом еще и продает билеты, оставалось лишь развести руками - ни информации, ни свободных мест на другие автобусы нет.

Как удалось выяснить порталу Rus.Postimees, речь шла об автобусе Lux Express линии 747, который должен был следовать по маршруту Нарва-Таллинн. Часовая задержка отправления, изначально запланированного на 11:30, произошла уже в Нарве.

«Это случилось из-за поломки ночного автобуса, который вез пассажиров из Риги в Санкт-Петербург. Чтобы ночные пассажиры дальнего рейса не томились в ожидании другого автобуса, было решено направить автобус Нарва-Таллинн в Петербург», - объяснил менеджер по коммуникациям с клиентами Lux Express Пауль Кристьян Лилье.

Он добавил, что это в свою очередь привело к опозданию рейса Нарва-Таллинн. «К сожалению, подобные задержки иногда случаются, приносим пассажирам извинения за причиненные неудобства», - сказал Лиллье.