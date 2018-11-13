Форс-мажор с автобусами Lux Express разъярил пассажиров

В воскресенье, 11 ноября, в первой половине дня на автовокзале Кохтла-Ярве царила нездоровая суматоха: люди то нервно бродили по залу ожидания, то выбегали на улицу в надежде увидеть свой автобус на Таллинн, а он все не шел и не шел. В какой-то момент терпение пассажиров лопнуло, послышались возмущенные возгласы.
«Ну, где же он? Я еду на операцию в частную клинику, меня там никто ждать не будет!» - пожаловалась женщина, когда опоздание автобуса Lux Express составило уже почти час.
«А я на паром опаздываю! Что происходит вообще?» - отвечал ей мужчина средних лет.
Ситуацию усугубляло то, что билеты на несколько последующих рейсов в Таллинн были раскуплены. Охраннику автовокзала, который удивительным образом еще и продает билеты, оставалось лишь развести руками - ни информации, ни свободных мест на другие автобусы нет.
Как удалось выяснить порталу Rus.Postimees, речь шла об автобусе Lux Express линии 747, который должен был следовать по маршруту Нарва-Таллинн. Часовая задержка отправления, изначально запланированного на 11:30, произошла уже в Нарве.
«Это случилось из-за поломки ночного автобуса, который вез пассажиров из Риги в Санкт-Петербург. Чтобы ночные пассажиры дальнего рейса не томились в ожидании другого автобуса, было решено направить автобус Нарва-Таллинн в Петербург», - объяснил менеджер по коммуникациям с клиентами Lux Express Пауль Кристьян Лилье.
Он добавил, что это в свою очередь привело к опозданию рейса Нарва-Таллинн. «К сожалению, подобные задержки иногда случаются, приносим пассажирам извинения за причиненные неудобства», - сказал Лиллье.
Помимо извинений за то, что Lux Express не смог предоставить соответствующий обещаниям сервис, пассажирам этого рейса на электронную почту было отправлено предложение о компенсации. А именно, пострадавшие могут использовать номер своего билета как код кампании на сайте Lux Express и получить скидку 50 процентов на следующую поездку.