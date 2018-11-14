В Эстонии набирает популярность необычная автомойка

Предприятие Upsteam, предлагающее услуги передвижной автомойки, начало работу над мобильным приложением, с помощью которого владелец сможет точно указать, где находится автомобиль, нуждающийся в чистке. Так, заказ услуги станет еще проще, а клиенту и сотрудникам автомойки даже не придется встречаться.
Приложение по своему функционалу можно сравнить с сервисами Uber или Taxify. В целях обмена опытом руководители Taxify и Upsteam проведут встречу. На создание приложения Upsteam потратит около 150 000 евро, пишет Geenius.
К примеру, клиентами и одновременно инвесторами Upstream являются один из основателей фонда Superangel Райн Ранну, а также певец Танель Падар, который регулярно заказывает мойку своей Audi Allroad.
За последнее время фирма Upsteam смогла привлечь 500 000 евро инвестиций, что и позволит предприятию создать мобильное приложение, с помощью которого будет проще определять местонахождение нуждающегося в мойке автомобиля и расплачиваться за услугу.
В настоящее время у эстонского стартапа около 900 клиентов. Чаще всего автомобилисты заказывают мойку машины, когда находятся на работе, чтобы вечером отправиться домой уже на чистой машине. Мойка автомобилей осуществляется с помощью пара и безопасной для окружающей среды специальной химии.