В Эстонии набирает популярность необычная автомойка

Приложение по своему функционалу можно сравнить с сервисами Uber или Taxify. В целях обмена опытом руководители Taxify и Upsteam проведут встречу. На создание приложения Upsteam потратит около 150 000 евро, пишет Geenius.

К примеру, клиентами и одновременно инвесторами Upstream являются один из основателей фонда Superangel Райн Ранну, а также певец Танель Падар, который регулярно заказывает мойку своей Audi Allroad.

За последнее время фирма Upsteam смогла привлечь 500 000 евро инвестиций, что и позволит предприятию создать мобильное приложение, с помощью которого будет проще определять местонахождение нуждающегося в мойке автомобиля и расплачиваться за услугу.