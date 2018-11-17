Вечер в бане едва не кончился бедой
17 ноября 2018, 15:12
Вчера в половину первого из-под капота автомобиля, находившегося около центра Ваала в Раквере, пошел дым, также было видно пламя, передает Virumaa Teataja.
И хотя огонь пытались потушить, к приезду спасателей автомобиль был весь в огне и только удалось взять огонь под контроль. По данным Спасательного департамент, на другие автомобили огонь не перекинулся и люди не пострадали.
В пятницу около семи часов вечера растопившая баню семья в деревне Карула заметила, что между дымогарными трубами идет дым и выбивается пламя. Прибывшие на место спасатели установили, что в месте соединения труб загорелся уплотнитель.
Спасатели потушили огонь и проконсультировали семью.