Сб, 17.11.2018
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Вечер в бане едва не кончился бедой

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Päästeauto.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Вчера в половину первого из-под капота автомобиля, находившегося около центра Ваала в Раквере, пошел дым, также было видно пламя, передает Virumaa Teataja.

И хотя огонь пытались потушить, к приезду спасателей автомобиль был весь в огне и только удалось взять огонь под контроль. По данным Спасательного департамент, на другие автомобили огонь не перекинулся и люди не пострадали.

В пятницу около семи часов вечера растопившая баню семья в деревне Карула заметила, что между дымогарными трубами идет дым и выбивается пламя. Прибывшие на место спасатели установили, что в месте соединения труб загорелся уплотнитель.

Спасатели потушили огонь и проконсультировали семью.

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