Танцующий маклер пользуется большой популярностью среди покупателей недвижимости

Знаменитый танцовщик с Бродвея изменил рынок недвижимости Австралии до неузнаваемости, пишет портал Kodustiil.
Трудовая биография австралийца Джоша Хорнера богата: звезда Бродвея и судья танцевального телешоу «Танцы со звездами» продолжил свою карьеру в сфере недвижимости, передает realestate.com.au.
При этом, оставаясь человеком творческим, каждую успешную сделку с недвижимостью Хорнер отмечает обязательным танцем, которому он дал название «Продано».
«То, что я обожаю танцевать, никуда не делось и всегда со мной, как и широкая улыбка. После длительного и наполненного стрессами периода продаж танец - это именно то, что нужно», - сказал танцующий маклер.
По словам Хорнера, клиенты воспринимают его танец положительно: им нравится энтузиазм маклера и его новаторский подход к продаже недвижимости. И, конечно же, они высоко оценивают его выдающиеся танцевальные способности.