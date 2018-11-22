Танцующий маклер пользуется большой популярностью среди покупателей недвижимости

Трудовая биография австралийца Джоша Хорнера богата: звезда Бродвея и судья танцевального телешоу «Танцы со звездами» продолжил свою карьеру в сфере недвижимости, передает realestate.com.au.

При этом, оставаясь человеком творческим, каждую успешную сделку с недвижимостью Хорнер отмечает обязательным танцем, которому он дал название «Продано».

«То, что я обожаю танцевать, никуда не делось и всегда со мной, как и широкая улыбка. После длительного и наполненного стрессами периода продаж танец - это именно то, что нужно», - сказал танцующий маклер.