В Таллинне можно увидеть золотые медали пяти олимпийских игр

Cвою медаль продемонстрирует чемпионка олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Рона Мартин из Великобритании, медали завоеванные в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере покажет золотая медалистка Катрин Линдаль из Швеции, олимпийскую медаль из Сочи 2014 года привезла в Таллинн Джилл Оффисер из Канады, а действующие олимпийские чемпионки, команда Анны Хассельборг из Швеции продемонстрируют свои золотые медали этого года из Кореи. Команда также является сейчас сильнейшей женской сборной по кёрлингу в мире, она находится на первой строчке мирового рейтинга.