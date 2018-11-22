В Таллинне можно увидеть золотые медали пяти олимпийских игр

В эту субботу состоится встреча с олимпийскими чемпионами, которые поделятся своими историями о восхождении на спортивную вершину и все желающие смогут своими глазами увидеть олимпийские золотые медали с пяти разных олимпиад, которые спортсмены привезли с собой в Таллинн, сообщает Союз керлинга Эстонии.
Cвою медаль продемонстрирует чемпионка олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Рона Мартин из Великобритании, медали завоеванные в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере покажет золотая медалистка Катрин Линдаль из Швеции, олимпийскую медаль из Сочи 2014 года привезла в Таллинн Джилл Оффисер из Канады, а действующие олимпийские чемпионки, команда Анны Хассельборг из Швеции продемонстрируют свои золотые медали этого года из Кореи. Команда также является сейчас сильнейшей женской сборной по кёрлингу в мире, она находится на первой строчке мирового рейтинга.
С олимпийскими чемпионами можно встретиться в эту субботу, 24 ноября в 14.00 в "Тондираба".