Галерея: живут же люди! Пятиэтажный особняк в Амстердаме

Одно из самых интересных мест в доме — кухня-столовая, которая занимает целых 60 квадратных метров. В кухне большой остров и множество ящиков для хранения, а зона столовой — просторное светлое пространство, в котором приятно завтракать даже пасмурным утром, но еще более приятно принимать гостей вечером, когда из больших окон видны огни города. Дом настолько большой, что на первом этаже удалось разместить отдельную квартиру, которую можно сдавать аренду, в ней есть всё необходимое: спальня, гостиная, мини-кухня и ванная комната. А еще на заднем дворе есть сад и зона для барбекю, а перед домом - площадка для парковки велосипедов. Просто великолепно!