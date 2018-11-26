В Сети появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського🇺🇦 судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 ноября 2018 г.
Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT
"Перехваченное видео снято российскими, слышны команды - это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Организовываемся и ожидаем реакции дружественных стран!" - подчеркнул министр.
Инцидент произошел 25 ноября. По информации ФСБ, три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и не реагировали на требование остановиться, пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. По данным ВМС Украины, обстрелу подверглись артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», пострадали три моряка. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).