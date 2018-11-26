В Сети появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем

Инцидент произошел 25 ноября. По информации ФСБ, три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и не реагировали на требование остановиться, пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. По данным ВМС Украины, обстрелу подверглись артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», пострадали три моряка. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).