Пн, 26.11.2018
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В Сети появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем

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Kertši väina juures tekkinud vastasseis

ФОТО: SCANPIX

В Сети опубликовано видео тарана украинского рейдового буксира «Яны Капу». По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, в буксир врезался российский пограничный корабль «Дон», пишет РБК.

"Перехваченное видео снято российскими, слышны команды - это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Организовываемся и ожидаем реакции дружественных стран!" - подчеркнул министр.

Инцидент произошел 25 ноября. По информации ФСБ, три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и не реагировали на требование остановиться, пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. По данным ВМС Украины, обстрелу подверглись артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», пострадали три моряка. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

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