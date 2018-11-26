Хабиб готов простить Макгрегора

«Как поругались с Макгрегором, так и помириться можем. Время покажет. Я свое дело сделал, ответил ему. А как еще ему нужно было отвечать? Говорить на таком же грязном языке я не могу.

На счет того, чтобы простить... Кто мы такие, чтобы не прощать друг друга, когда Всевышний нас прощает? Говорить, что примирение с Макгрегором невозможно, я не буду, но сейчас все идет, как идет», – сказал Нурмагомедов.