Пн, 26.11.2018
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Хабиб готов простить Макгрегора

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NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Lightweight champion Khabib Nurmagomedov faces-off with Conor McGregor during the UFC 229 Press Conference at Radio City Music Hall on September 20, 2018 in New York City. Steven Ryan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Steven Ryan / AFP

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не исключает возможности примирения с Конором Макгрегором, передает sports.ru.

«Как поругались с Макгрегором, так и помириться можем. Время покажет. Я свое дело сделал, ответил ему. А как еще ему нужно было отвечать? Говорить на таком же грязном языке я не могу.

На счет того, чтобы простить... Кто мы такие, чтобы не прощать друг друга, когда Всевышний нас прощает? Говорить, что примирение с Макгрегором невозможно, я не буду, но сейчас все идет, как идет», – сказал Нурмагомедов.

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