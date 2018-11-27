Вт, 27.11.2018
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  • Галерея: на проблемном перекрестке произошла цепная авария

Галерея: на проблемном перекрестке произошла цепная авария

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Сегодня около десяти утра в полицию сообщили, что в Пярну, на перекрестке улиц Ринги и Николай, столкнулись два автомобиля, один из которых врезался в третью машину, припаркованную на улице Николай, передает Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что люди в ходе столкновения не пострадали, водители были трезвы, обладали правами и смогли решить, кто из них виноват.

На перекрестке улиц Ринги и Николай, где действует правило правой руки, каждый год происходит несколько авари. Согласно карте дорожно-транспортных происшествий, опубликованной на сайте страхового фонда, за последние два с половиной года там произошло пять аварий и причиненный ущерь оценивает почти в 55 000 евро.

Несчастные случаи, произошедшие на перекрестке за последние несколько месяцев, на карте не отражены.

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