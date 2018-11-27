Галерея: на проблемном перекрестке произошла цепная авария

Пресс-секретарь полиции сообщил, что люди в ходе столкновения не пострадали, водители были трезвы, обладали правами и смогли решить, кто из них виноват.

На перекрестке улиц Ринги и Николай, где действует правило правой руки, каждый год происходит несколько авари. Согласно карте дорожно-транспортных происшествий, опубликованной на сайте страхового фонда, за последние два с половиной года там произошло пять аварий и причиненный ущерь оценивает почти в 55 000 евро.