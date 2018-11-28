Украинским спортсменам запретят выступать в России

По словам Жданова, украинские спортсмены примут участие во всех запланированных международных турнирах, кроме проводимых на территории «страны-агрессора» России. Министр отметил, что решение относительно участия в соревнованиях спортсменов-военнослужащих и офицеров Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности и других силовых ведомств будет принимать их командование.

Чиновник сообщил, что во время проведения массовых спортивных мероприятий на территориях, где было объявлено военное положение, усилят меры безопасности.

26 ноября Верховная Рада приняла решение ввести в ряде областей страны военное положение. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.