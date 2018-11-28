В Москве из-за угроз взрыва эвакуированы десять торговых центров

Несколько тысяч человек были эвакуированы из 10 московских торговых центров в среду, 28 ноября, после анонимных сообщений о минировании. По данным "Интерфакса", речь идет об эвакуации более четырех тысяч человек.
Эвакуированы торговые центры "Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум", рассказал агентству источник. Названия еще двух ТЦ он не уточнил, ранее сообщалось об эвакуации ТЦ "Вива" и "Хорошо". Все здания оцеплены, их проверяет полиция и кинологи.
РИА "Новости" также сообщает об эвакуации торговых центров "Электроника на Пресне" и "Гагаринский". Агентство ранее писало об эвакуации Киевского вокзала, но в РЖД эту информацию опровергли. По данным РИА "Новости", которое ссылается на представителя столичных экстренных служб, все звонки о минировании крупных торговых поступили из-за границы.
Волна эвакуаций из-за анонимных звонков о минировании прошла в России с сентября по декабрь 2017 года, тогда в общей сложности из торговых центров, кинотеатров, школ были эвакуированы более 2,6 млн человек. Всего анонимные звонки поступили в это время почти в четыре тысячи учреждений, все сигналы оказались ложными.