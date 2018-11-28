В Москве из-за угроз взрыва эвакуированы десять торговых центров

Эвакуированы торговые центры "Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум", рассказал агентству источник. Названия еще двух ТЦ он не уточнил, ранее сообщалось об эвакуации ТЦ "Вива" и "Хорошо". Все здания оцеплены, их проверяет полиция и кинологи.

РИА "Новости" также сообщает об эвакуации торговых центров "Электроника на Пресне" и "Гагаринский". Агентство ранее писало об эвакуации Киевского вокзала, но в РЖД эту информацию опровергли. По данным РИА "Новости", которое ссылается на представителя столичных экстренных служб, все звонки о минировании крупных торговых поступили из-за границы.