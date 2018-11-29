В Норвегии умер эстонец, которого отправили домой из отделения ЭМО с воспалением в плече
29 ноября 2018, 12:49
54-летний эстонец обратился в отделение неотложной помощи в норвежском Бергене с жалобами на боль в груди и в плече. Там ему выписали обезболивающее и отправили домой. Через четыре часа мужчину нашли в кровати мертвым, пишет Postimees.
Рано утром в субботу, 10 ноября, эстонец проснулся от сильной боли, из-за чего его друзья тут же вызвали скорую помощь, сообщил Õhtuleht со ссылкой на Bergens Tidendet.
Врач осмотрел пациента и пришел к выводу, что речь идет о воспалении в плече и выписал ему спрей обезболивающего и противовоспалительного действия, после чего эстонца отправили домой. А через четыре часа он уже не дышал.
Местный центр здоровья начал расследование.
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