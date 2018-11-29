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  • В Норвегии умер эстонец, которого отправили домой из отделения ЭМО с воспалением в плече

В Норвегии умер эстонец, которого отправили домой из отделения ЭМО с воспалением в плече

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Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Jan Håkan Dahlström / Bildhuset Scanpix

54-летний эстонец обратился в отделение неотложной помощи в норвежском Бергене с жалобами на боль в груди и в плече. Там ему выписали обезболивающее и отправили домой. Через четыре часа мужчину нашли в кровати мертвым, пишет Postimees.

Рано утром в субботу, 10 ноября, эстонец проснулся от сильной боли, из-за чего его друзья тут же вызвали скорую помощь, сообщил Õhtuleht со ссылкой на Bergens Tidendet.

Врач осмотрел пациента и пришел к выводу, что речь идет о воспалении в плече и выписал ему спрей обезболивающего и  противовоспалительного действия, после чего эстонца отправили домой. А через четыре часа он уже не дышал.

Местный центр здоровья начал расследование.

Полную версию этой истории читайте здесь.

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