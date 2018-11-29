В Норвегии умер эстонец, которого отправили домой из отделения ЭМО с воспалением в плече

Рано утром в субботу, 10 ноября, эстонец проснулся от сильной боли, из-за чего его друзья тут же вызвали скорую помощь, сообщил Õhtuleht со ссылкой на Bergens Tidendet .

Врач осмотрел пациента и пришел к выводу, что речь идет о воспалении в плече и выписал ему спрей обезболивающего и противовоспалительного действия, после чего эстонца отправили домой. А через четыре часа он уже не дышал.