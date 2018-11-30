Пт, 30.11.2018
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Бельгийские истребители поднимались для сопровождения военных самолетов России над Балтикой

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Российские истребители. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaliy Timkiv/Sputnik

Истребители бельгийских ВВС F-16, базирующиеся в Литве, поднимались для сопровождения российских военных самолетов, выполнявших полет над Балтийским морем, сообщило оборонное ведомство Бельгии, публикующее видео съемку инцидента в сети.

По его данным, вылет для идентификации и сопровождения российских истребителей Су-27 был осуществлен 28 ноября в связи с тем, что зафиксированные радарами НАТО самолеты, не "представили план полета" региональным авиационным диспетчерским службам.

Как сообщало НАТО, на минувшей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Эмари (Эстония), трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, выполнявших полеты над Балтийским морем, в том числе Ан-26, МиГ-29, вылетевших из Калининграской области, а также двух военно-транспортных самолетов Ил-76, осуществлявших полет из Ленинградской области в Калининград над международными водами Балтики.

По данным НАТО, с 31 августа истребители Люфтваффе совершили около 20 вылетов с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов над Балтикой.

Тем временем, истребители F-16 бельгийских ВВС, которые размещены на авиабазе Шяуляй в Литве, начиная с 3 сентября, совершили более десяти аналогичных вылетов. В настоящее время Бельгия возглавляет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии.

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