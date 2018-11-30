Бельгийские истребители поднимались для сопровождения военных самолетов России над Балтикой

По его данным, вылет для идентификации и сопровождения российских истребителей Су-27 был осуществлен 28 ноября в связи с тем, что зафиксированные радарами НАТО самолеты, не "представили план полета" региональным авиационным диспетчерским службам.

Как сообщало НАТО, на минувшей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Эмари (Эстония), трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, выполнявших полеты над Балтийским морем, в том числе Ан-26, МиГ-29, вылетевших из Калининграской области, а также двух военно-транспортных самолетов Ил-76, осуществлявших полет из Ленинградской области в Калининград над международными водами Балтики.

По данным НАТО, с 31 августа истребители Люфтваффе совершили около 20 вылетов с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов над Балтикой.