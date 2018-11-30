Бельгийские истребители поднимались для сопровождения военных самолетов России над Балтикой

Истребители бельгийских ВВС F-16, базирующиеся в Литве, поднимались для сопровождения российских военных самолетов, выполнявших полет над Балтийским морем, сообщило оборонное ведомство Бельгии, публикующее видео съемку инцидента в сети.
По его данным, вылет для идентификации и сопровождения российских истребителей Су-27 был осуществлен 28 ноября в связи с тем, что зафиксированные радарами НАТО самолеты, не "представили план полета" региональным авиационным диспетчерским службам.
Как сообщало НАТО, на минувшей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Эмари (Эстония), трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, выполнявших полеты над Балтийским морем, в том числе Ан-26, МиГ-29, вылетевших из Калининграской области, а также двух военно-транспортных самолетов Ил-76, осуществлявших полет из Ленинградской области в Калининград над международными водами Балтики.
По данным НАТО, с 31 августа истребители Люфтваффе совершили около 20 вылетов с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов над Балтикой.
Тем временем, истребители F-16 бельгийских ВВС, которые размещены на авиабазе Шяуляй в Литве, начиная с 3 сентября, совершили более десяти аналогичных вылетов. В настоящее время Бельгия возглавляет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии.
Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region 🇪🇪🇱🇹🇱🇻 to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.